القومي للمرأة ينظم يومًا تعريفيًا حول "الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث"

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الرابع حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والذي استهدف توعية ٥٠ موظفًا وموظفة من وزارة العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية.

استعرضت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة جهود المجلس في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث، وأهمية العمل على القضاء عليها.

كما استعرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.

وأكدت القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيچية وزارة العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤية الدولة المصرية، فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولي بالرعاية وعلى رأسها المرأة والطفل.

وقد عرض الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية حفظ الأدلة.