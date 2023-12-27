عاجل
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينة
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رفض التمديد لرئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفض التمديد ولاية رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري، قائلا إن السبب في ذلك "تساهلها مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم".

txt

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل غاراته على غزة في اليوم الـ 82 للعدوان

txt

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة

وعلقت بيري، بحسب شبكة سكاي نيوز على قرار رفض تمديد ولايتها بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".

ويتناقض قرار بن غفير مع الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس على تمديد التعيينات العليا في الخدمة المدنية خلال الحرب.

وانقطعت أخبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن رئيسة مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، قولها إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تم اتباع سياسة جديدة وأكثر تقييدا تجاه المعتقلين الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

وذكرت بيري: "ليست هناك عودة إلى الوراء"، مضيفة: "أنا منخرطة في مناقشات مع مسؤولين أمنيين والموقف الذي نتخذه في مصلحة السجون الإسرائيلية هو احتجاز المعتقلين الأمنيين بشكل مختلف تماما عن الماضي".

وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثّفت إسرائيل من الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.

وذكرت أن "شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تعكس جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية".

مواد متعلقة

الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل غاراته على غزة في اليوم الـ 82 للعدوان

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة

الأردن: العدوان الإسرائيلي الجبان سينتهي وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال

مسئؤلي الضفة ينددون بأوضاع بلدة برقة عقب الاقتحام الإسرائيلي

شاب غزي ينام بجانب جثمان صديقه الذي قتله القصف الإسرائيلي (فيديو)

خبير: انقسام كبير في الداخل الإسرائيلي (شاهد)

الجريدة الورقية