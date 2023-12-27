تجارية القاهرة تستقبل وفد ليبي لبحث سُبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك

استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ، وفدًا اقتصاديًا ليبيًا برئاسة محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي لبحث سُبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة القادمة.



وفد ليبي بغرفة القاهرة زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة

جاء ذلك في حضور اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة وأشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة، وبحث الجانبان سُبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة.



وفي نفس الوقت وجه الوفد الليبي الدعوة لمجلس إدارة غرفة القاهرة لزيارة ليبيا مطلع عام 2024 المقبل لدراسة احتياجات السوق الليبي في القطاعات المختلفة ، وهو ما رحب به أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة قائلًا "نحن جاهزون" لتشكيل وفد من غرفة القاهرة لزيارة ليبيا ودراسة احتياجات السوق الليبي على أرض الواقع ، خاصة في ظل وجود سلع وخدمات مصرية كثيرة يمكن للجانب الليبي الشقيق الاستفادة منها.



وأشاد "العشري" بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وليبيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة ، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.



واتفق الطرفان على أن قرب المسافة بين البلدين يعتبر أحد المميزات التي يجب الاستفادة منها في نقل البضائع وزيادة التعاون المشترك مع السعي دائمًا لتطوير مثل هذه المميزات التي تصب في النهاية في صالح مصر وليبيا.



واختتم الجانبان اللقاء بتبادل هدايا الدروع بين أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة ومحمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ، وكذلك بين رئيس غرفة القاهرة وصالح العبيدي رئيس غرفة بني غازي للتجارة والصناعة والزراعة الليبية.

الاقتصاد الليبي

يذكر أن حجم الاقتصاد الليبي يبلغ نحو 80 مليار دولار وهو يعتمد على قطاع النفط ويدار مركزيا، وقد تأثر الاقتصاد الليبي سلبيا بفترة العقوبات الدولية في فترة الحصار خلال التسعينات، وقد عملت الحكومة الليبية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية سنة 2003 والأميركية سنة 2004 عن ليبيا، واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص