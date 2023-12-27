عاجل
مسلسل يبحث عن حلقة أخيرة.. قضايا فساد وزارة التموين تحرج الوزير أمام الشعب
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 أشخاص حاولوا غسـل 70 مليون جنيه في الإتجار بالمخدرات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3أشخاص"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (70مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

تحرير 215 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

سقوط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر لفك الشفرات بطريقة غير شرعية

حملات أمنية مكبرة للتصدي لجرائم السرقة

شخلل عشان تعدي.. عاطل يمزق جسد طالب لسرقته في بني سويف

الأمن يضبط 3 قضايا لترويج المخدرات في أسوان

سقوط سيدة و3 أشخاص لاحتجازهم آخر بالقاهرة بسبب خلافات مالية
الجريدة الورقية