جامعة القناة توافق على تشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين للجوائز إقليميًا ودوليًا

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن الجامعة ومنتسبيها يُجددون العهد بمواصلة رسالتهم التعليمية لتقديم خريجين قادرين على البناء والتنمية.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الايجابية في الإستحقاق الرئاسي والظهور المشرف الذي ظهر به طلاب الجامعة لافتاً إلى أن حق الانتخاب واجب وطني لكل مواطن على أرض مصرنا الغالية

وحرص على تقديم التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً لمصر وشعبها مزيد من الإزدهار، والرخاء ، مؤكداً أنه تم مراعاة إجازات أعياد الميلاد في وضع الجداول الامتحانية، والتي تتوقف أيام 20،8،7 يناير القادم أجازة من الامتحانات بمناسبة أعياد الميلاد، ويوم 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.



جاء ذلك أثناء جلسة مجلس جامعة قناة السويس المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وبحضور عمداء الكليات

وقبل البدء في مناقشة أعمال مجلس الجامعة في جلسته رقم 447 - توجه الدكتور ناصر مندور بخالص العزاء إلى الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض لوفاة المغفور له شقيقها، كما نعى الدكتور ناصر مندور ببالغ الحزن الدكتور أيمن جمعة مدير عام إدارة الإعلام، داعياً المجلس إلى قراءة الفاتحة على أرواحهما، مقدماً لأسرهم خالص العزاء.

وباشر المجلس أعماله بالتصديق على الجلسة السابقة لتبدأ أعمال الجلسة بمناقشة الموضوعات المقدمه من قطاع الدراسات العليا والبحوث حيث تم منح 38 درجة دكتوراه،

و60 درجة ماجستير.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لفحص ومراجعة أوراق المرشحين للجوائز المختلفة (على مستوى الجامعة - إقليمياً داخل مصر - دولياً) ومراجعة شروط الترشح لكل جائزة.

كما تم خلال المجلس الموافقة على الإقتراح المقدم من مجلس التعليم والطلاب بعمل نموذج موحد بأرقام مسلسلة للإفادة التي يتم استخدامها للخريج بعد إعلان النتيجة النهائية.

هذا وقد تم استعراض التقارير الخاصة بالامتحانات الشفوية والعملية التي تمت خلال الأسبوع الماضي، مع متابعة سير العملية الامتحانية داخل لجان إمتحانات متطلبات الجامعة، التي تعقد على مدار هذا الأسبوع بدءاً من 25 ديسمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 28 ديسمبر

وتابع رئيس الجامعة، جاهزية الكليات لإمتحانات التخلفات والتي من المنتظر أن تبدأ بعد إنتهاء إمتحانات متطلبات الجامعة خلال الفترة من 30 ديسمبر حتى 1 يناير؛ معلناً جاهزية الجامعة وكلياتها ومعاهدها لعقد الإمتحانات النظرية والتي تنطلق 2 يناير القادم ومن المنتظر أن يؤدي بها الإمتحانات أكثر من 43 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وألا يخرج محتوى الامتحان عن ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول .

وفي ختام المجلس - قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً لمصر وقيادتها وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار .