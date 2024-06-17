أبرز تصريحات عبير صبري في برنامج "واحد من الناس"

حلت كلا من الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري، ضيوف د. عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شبكة قنوات «الحياة».

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أبرز تصريحات الفنانة عبير صبري في الحلقة :-

الظلم في الوسط الفني من اكثر الصفات التي أكرهها به وايضا الوسطة والنفاق.

لم اخذ حقي في الوسط الفني علي مسيرتي ومشواري المهني ولكن واخدة حقي عند الجمهور.

نجاح شقيقتي مروة يعني لي أكثر من نجاحي الشخصي، اعتبرها كابنتي.

شعرت وحسيت بالأمومة مع مروة وعوضتني الإحساس ده، وأخواتي كلهم ولادي.

عن طقوس العائلة في عيد الاضحي، قالت : "قضيت أول يوم العيد مع أسرتي، وبحب اللمة.. فطرنا سوا مع بعض بحضور أمي وإخوتي وأولادهم.

آخر أعمال الفنانة عبير صبري

آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل «حدوتة منسية»، وهو يعد أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محيى الدين، كما يعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة.

كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

«حدوتة منسية»، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.