ياسر إدريس: خدمة الرياضة المصرية هدفنا وانتظروا عهدًا جديدًا في اللجنة الأولمبية

كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، أن الفترة المقبلة ستشهد سياسة عمل جديدة هدفها تغليب مصلحة الرياضة المصرية فوق أي اعتبارات أخرى، وتوفير المناخ المناسب لكل الاتحادات من أجل مواصلة مسيرة الإنجازات.

وقال "إدريس"، أن الرياضة المصرية تشهد تطور غير مسبوق في ظل قيادة سياسية توفر كل الدعم المطلوب على المستوى المادي واللوجستي، وأن هدف اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة هو الحفاظ على كل المكتسبات والبناء عليها من أجل مواصلة النجاحات.

وتابع: "سيكون هناك متابعة مستمرة لكل الاتحادات في تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تجهيز أبطال مصر والمنتخبات الوطنية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وهو الحدث الأهم والأبرز خلال التوقيت الحالي، وأن كل هذا سيحدث دون التدخل في صميم عمل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية".

وأوضح رئيس الأولمبية، أن الفترة المقبلة ستشهد ترتيب البيت من الداخل، وتوزيع الملفات المتنوعة على أعضاء مجلس الإدارة دون إبعاد أو إقصاء، وأن الباب مفتوح أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، للعمل وإبداء المقترحات طالما أن الهدف هو صالح الرياضة المصرية فقط لا غير.

وعن علاقة اللجنة بوزارة الرياضة، قال إدريس أن وزارة الشباب والرياضة تمثل الدولة المصرية، ولها دور بارز وواضح في الطفرة التي تحققها الرياضة المصرية من خلال توفير الدعم المالي، وأن علاقة اللجنة بالوزارة ستكون قائمة على الاحترام بعيدا عن أي صراعات من شأنها تعطيل مسيرة الرياضة المصرية.

وتابع: "نحترم وزارة الشباب والرياضة وسنتعاون معها على مستوى جميع الملفات ولن يكون هناك نجاحات أو إنجازات في الرياضة دون تكاتف جميع الجهات من وزارة الشباب والرياضة واللجنة أولمبية والأندية والاتحادات الرياضية.



وأردف إدريس: "نجاح اللجنة الأولمبية هو نجاح للرياضة المصرية، ولا مجال للصراعات أو فرض السيطرة، سنتعاون مع الجميع من أجل توفير المناخ المناسب لأبطالنا ولاعبينا ومنتخباتنا وهذا هو هدفنا خلال الفترة المقبلة بعيدا عن الأزمات والمشاكل".

وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بيانا رسميا، لكشف موقف اللجنة من قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة هشام حطب والمدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

وأعلنت اللجنة الأوليمبية في بيان رسمي، أنه في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وإعمالًا للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس هشام حطب رئيس مجلس إداره اللجنة الأولمبية في البداية، وبدأت الجلسة بعد خروجه لمناقشه ما يخصه.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إيقاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.

كما قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تكليف نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة.