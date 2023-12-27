هل هاتف Realme C67 5G مقاوم للماء؟

يعتقد الكثير من الناس أن وظيفة مقاومة الماء للهواتف المحمولة زائدة عن الحاجة، ولكن عندما يتعرض هاتفك للأسف للماء، ستبدأ في القلق بشأن ما إذا كان الهاتف مقاومًا للماء ولن يتأثر. فهل Realme's C67 5G مقاوم للماء من حيث المواصفات؟ ما هو مستوى العزل المائي؟

لا يدعم Realme C67 5G وظيفة مقاومة الماء، ولكن يجب عليك توخي الحذر عند استخدامه على أي حال ولا تضعه في الماء فعليًا.

تستخدم شاشة Realme C67 5G شاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة وكثافة 680 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتحتوي على عدسة أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة تصل إلى 50 مليون بكسل وعدسة عمق مجال بدقة 2 ميجابكسل. Realme C67 5G المسبق بنظام Android 13 لا يدعم WiFi 6 ولا يدعم WiFi 6e ولا يدعم WiFi 7.

لا يدعم NFC ويوفر سماعات رأس مقاس 3.5 ملم. المزيد من الميزات الأخرى تشمل: يحتوي Realme C67 5G على بطارية كبيرة مدمجة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم Dart بقدرة 33 وات شحن، 30 ويمكن شحنه إلى 50% في دقائق. وفي الوقت نفسه، فهو مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمعيار IP54، مما يوفر إمكانات حماية جيدة. يعمل بواجهة Realme UI 4.0، المبنية على نظام Android 13، مما يجعل تجربة التشغيل سلسة.