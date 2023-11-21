إطلاق realme 11 مزودًا بتقنية الشحن السريع

أطلقت شركة ريلمي، وهي أسرع العلامات التجارية نموًا في عالم الهواتف الذكية، هاتف realme 11 الجديد رسميًا في السوق المصرية، والذي يأتي بالعديد من المميزات بما فيها شاحن SUPERVOOC السريع بقوة 67 واط، ومعالج MediaTek Helio G99، وكاميرا فائقة بدقة 108 ميجابكسل، يتوفر الجهاز بلونين هما أسود لامع Dark Glory و دهبىGlory Gold . يعد هاتف realme 11 تأكيدا جديدًا لاستراتيجية الشركة “No leap no Launch ، حيث يأتي لتقديم تجربة متطورة للمستخدمين.

وتلتزم شركة ريلمي بالعمل على تطوير تقنيات شحن أسرع وذلك لتأكيد ريادتها لمفهوم الشحن السريع منذ فترة طويلة، والذي يتفوق بشكل كبير على منافسيه في هذه الفئة، لذا تتميز شركة ريلمى بالشاحن فائق السرعة و القوة، يأتي realme 11 4G بشاحن SUPER VOOC بقوة 67 واط ، و ذالك ما يميزه عن غيرة في الأسواق . يمكن لهذا النظام القوى شحن بطارية realme 11 4G التي يعد بسعة 5000 مللي أمبير إلى 50٪ في 17 دقيقة فقط.

يتميز هاتف realme 11 4G بمعالج MediaTek Helio G99 شديد الكفاءة في استهلاك الطاقة باستخدام عملية 6 نانومتر المتقدمة، مما يؤدي إلى تقديم تجربة أداء رائدة في الفئة مع درجات اختبار AnTuTu التي تصل إلى 420 ألف. بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية الخاصة بهاتف realme 11 4G التي تصل إلى 16 جيجابايت، مما يمكن المستخدمين من الاستمتاع بمستوى جديد من السلاسة مع realme 11 4G في استخدامهم اليومي، خاصة عند لعب الألعاب التي تتطلب أداءً أعلى.



يواصل هاتف realme 11 4G تقديم قدرات التصوير الفوتوغرافي عالية الدقة لسلسلة realme 11 Pro، حيث يتميز بمستشعر Samsung ISOCELL HM6 بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل وحجم مستشعر كبير يبلغ 1 / 1.67 بوصة، ويلتقط صورًا فائقة الوضوح، مما يتيح للمستخدمين المزيد من امكانات القيام بالتقاط القصص الخاصة بهم باستخدام هذه الكاميرا التي تسجل مختلف اللحظات في الحياة اليومية.



يأتي هذا المستشعر القوي أيضًا مزودًا بنفس تقنية التكبير/التصغير الموجودة في المستشعر الموجودة في سلسلة realme 11 Pro، مما يدعم وضع التكبير 3x بدون فقدان دقة الصور مما يمنح المستخدمين زاوية جديدة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول.

بفضل الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر التكبير/التصغير المدمج 3x، يضع هاتف realme 11 4G معيارًا جديدًا لهذه الفئة ويمنح المستخدم تجربة تصوير فوتوغرافي عبر الهاتف المحمول قفزة إلى الأمام.