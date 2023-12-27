انتحار لي سون كيون بطل فيلم Parasite.. فضيحة أخلاقية أجبرته على إنهاء حياته (تفاصيل)
أثارت فاجعة العثور على الممثل الكوري لي سون كيون بطل فيلم Parasite، ميتًا في ظروف غامضة، حالة من الصدمة والحزن بين جمهوره، متسائلين عن سر وفاته بشكل مفاجئ خاصة وأنه لم يكن يعاني من أي أمراض مؤخرًا.
انتحار الممثل الكوري لي سون كيون بطل فيلم Parasite
وحسبما أفادت تحقيقات السلطات في كوريا الجنوبية، تبين أن الممثل الكوري لي سون كيون أٌقدم على الإنتحار، بعد استجواب الشرطة له في تحقيق موسع للاشتباه في تعاطيه الماريجوانا وغيرها من المخدرات غير القانونية، في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة "غانغنام" بسيئول.
في الوقت نفسه، كانت الشرطة الكورية الجنوبية قد تلقت بلاغًا عاجلًا يفيد بأن لي سو كيون البالغ من العمر 48 عامًا، قد غادر منزله، وترك مذكرة غامضة وكأنها رسالة انتحار، ثم اختفى واختفت سيارته، حتى تم العثور عليه ميتًا داخل سيارته بإحدى حدائق مدينة سول.
ووفقًا لتحريات الشرطة، عُثر على رجل أربعيني فاقدًا للوعي في سيارة في حديقة بوسط سيئول في الساعة في تمام الساعة 10:30 صباح اليوم الأربعاء، ليتبين فيما بعد على أنه الممثل لي سون كيون، وعلى مقعده قوالب فحم، وسرعان ما أعلنوا وفاته وتم نقله إلى المستشفى.
سبب انتحار الممثل الكوري لي سون كيون بطل فيلم Parasite بشكل مفاجئ
بدأت أزمة لي سون كيون مع اتهامه بتعاطي المخدرات، حينما خضع لثلاث جولات من استجواب الشرطة للاشتباه بتعاطيه الماريجوانا في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة "غانغنام" بسيئول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام.
وكان الاستجواب الأخير للمثل الكوري لي سون كيون في يوم السبت الماضي، وادعى خلال التحقيقات أن المضيفة خدعته لتعاطي المخدرات، وأنه لم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله.
وجاءت نتيجة اختبار لي سلبية في كل من الاختبار الكاشف القصير الذي تم إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة، واختبار المخدرات الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية الشهر الماضي.
وفي اليوم السابق، قدم سون كيون طلبًا لإجراء اختبار كشف الكذب إلى وكالة شرطة مدينة إنتشون، على بعد 30 كيلومترا غرب سيئول، مدعيًا براءته، كما أصر على ضرورة استخدام اختبار كشف الكذب في التحقيق لتحديد الحقيقة بينه وبين والمضيفة، والتي ورد أنها أبلغت الشرطة أن الممثل تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات.
وبدوره، أكد محامي لي سون كيون أمس الثلاثاء أن المضيفة، إذا كانت تقول الحقيقة لكان من المفترض أن تأتي نتيجة اختبار للمخدرات، الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية إيجابية لكنها كانت سلبية.
من هو لي سون كيون ؟
لي سون كيون، من مواليد 2 مارس عام 1975، وهو بطل فيلم الطفيلي Parasite الحائز على 4 جوائز أوسكار في عام 2020، وتدور قصته حول عائلة فقيرة تتغير حياتهم بعد أن يلتحق الابن بوظيفة مدرس لنجل أحد العائلات الثرية، ويبدأ أفراد الأسرة في الاستحواذ على وظائف لدى تلك العائلة.
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