وفاة ماثيو بيري بطل مسلسل Friends في ظروف غامضة.. هل مات غرقًا أم مُنتحرًا؟

في فاجعة لعشاق مسلسل Friends، تم العثور على الممثل الأمريكي ماثيو بيري، متوفيًا في ظروف غامضة داخل حوض استحمام ساخن في منزله بحي باسيفك بالاسيدس بمنطقة لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية، ليفارق عالمنا عن عمر ناهز الـ 54 عامًا.

العثور على ماثيو بيري متوفيًا في حوض الجاكوزي بمنزله

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة TMZ الأمريكية، عُثر على صاحب شخصية "تشاندلر بينج" في المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير "فريندز"، ميتًا داخل حوض الجاكوزي الخاص به في منزله، مما أثار الشكوك حول طبيعة وفاته، عما إذا كانت طبيعية أو بفعل فاعل.

ماثيو بيري

ماثيو بيري يثير الجدل حول طبيعة وفاته

وحسبما أفادت تحقيقات الشرطة الأمريكية، لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الوفاة، إلى جانب آخر تدوينة قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قبل وفاته بـ 5 أيام، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين جمهوره مُشكيين في أنه قد يكون قُتل أو انتحر.

ماثيو بيري

حقيقة وفاة ماثيو بيري بطل مسلسل Friends غرقًا

نشر ماثيو بيري صورته وهو يستحم داخل حوض الجاكوزي الخاص بمنزله، الذي شهد وفاته، وعُثر عليه ميتًا بداخله، وأرفقها بتعليق: "هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان.."، مما أثار قلق وحيرة متابعيه، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه وسؤاله إذا كان بخير وبصحة جيدة أم لا.

ماثيو بيري في الجاكوزي قبل وفاته

آخر تدوينة لماثيو بيري قبل وفاته

في الوقت نفسه، صرحت شبكة إن.بي.سي الإخبارية، نقلًا عن ممثل شهير دون ذكر اسمه، أن ماثيو بيري مات غرقًا في منزله، نافيًا حدوث أي جريمة.

من هو ماثيو بيري؟

ماثيو بيري من مواليد ويليامزتاون، بماساتشوستس، في عام 1969، نشأ في أوتاوا، كندا، فهو يحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن للممثل الأمريكي جون بينت بيري.

ماثيو بيري

التحق بيري بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حيث كانت والدته سوزان موريسون، صحافية وسكرتيرة صحافية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن، وتزوجت من إعلامي كندي بعد طلاقها من والده، ثم انتقل ماثيو إلى لوس انجلوس وهو بعمر 15 عامًا، للعمل بالتمثيل والكوميديا الإرتجالية.

ماثيو بيري

اشتهر ماثيو بيري بشخصية تشاندلر بينج التي جسدها في المسلسل الكوميدي الأميركي Friends، الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم، وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002، وشاركه بطولته نخبة مميزة من نجوم هوليوود وهم جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلانك، وليزا كودرو.

ماثيو بيري مع أبطال مسلسل Friends

على الرغم من نجاح ماثيو بيري، عانى من إدمان المخدرات، حتى طلب العلاج في عامي 1997 و2001، الأمر الذي أثر عليه في وقت من الأوقات وجعله لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس من مسلسل Friends، حسبما صرح لإذاعة "بي بي سي" البريطانية في عام 2016.