شاومي تطرح أجهزة منزلية ذكية في مصر

أعلنت شركة شاومي عن أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية الذكية، وهما Xiaomi Smart Air Fryer و Xiaomi Robot Vacuum E10 والتي تعكسان رؤية الشركة في تقديم تكنولوجيا تسهل حياة المستخدمين وتجعلها أكثر ذكاء وراحة.

إن مفهوم الطهو بدون زيت يأخذ شكلاً جديدًا مع إطلاق "Air Fryer" من شاومي. يتيح هذا الجهاز للمستخدمين الاستمتاع بأطباقهم المفضلة بأقل قدر من الزيوت والدهون، مما يضمن تحضير وجبات صحية ولذيذة. يتميز الـ "Xiaomi Smart Air Fryer" بتصميمه الأنيق والمدمج، والذي يتيح له أن يكون إضافة لافتة لأي مطبخ.

أما بالنسبة لـ Xiaomi Robot Vacuum E10 فإنه يمثل قفزة نوعية في تكنولوجيا التنظيف الذكي، حيث يتيح هذا الجهاز للمستخدمين نسيان هموم التنظيف اليومي، ويقوم بفحص وتنظيف الأرضيات بشكل ذكي وفعال. يتميز بأنظمة الاستشعار الحديثة التي تتيح له تجنب العوائق وتحديد مسارات التنظيف بشكل فعّال.

إطلاق شاومي لهذين الجهازين يعكس التزام الشركة بتقديم حلول فريدة ومبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين الحديثة. باتت مجموعة شاومي من الأجهزة المنزلية الذكية لا غنى عنها في منازل الكثيرين، حيث تجمع بين التصميم الرائع والأداء الفائق، وتقدم تجارب فريدة ومميزة لمستخدميها.

تصدّرت الإيرفراير عناوين الأحداث بتكنولوجيا الرائعة و قدراتها المذهلة في تحضير مجموعة واسعة من الوجبات بطريقة صحية وشهية

كما أبهرت المكنسة الذكية بقدراتها الاستثنائية في تنظيف المنازل بكفاءة ودقة فائقة. تميّزت بتقنيات فائقة الذكاء والتحكم عن بُعد.

تمثل هذه المنتجات الجديدة من شاومي قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا المنزلية، مما يشير إلى مستقبل واعد ومبشر لتحسين حياة الناس بطرق مبتكرة وذكية.

طرحت شركة شاومي العالمية جهازًا جديدًا يجمع بين العديد من الوظائف المبتكرة والمفيدة، جعلت من تحضير الطعام أمرًا سهلا وممتعًا للغاية. يأتي هذا الجهاز الجديد بعدة مزايا مبهرة تجعله خيارًا مثاليًا للأسر والأفراد الذين يبحثون عن تقنيات مبتكرة وطعام صحي في مطبخهم.

يُطلق عليها اسم Xiaomi Smart Air Fryer 6 5 Liter، ويتميز بقدرتها على تحضير مجموعة واسعة من الوجبات بطريقة صحية وشهية. يتضمن هذا الجهاز ميزات رئيسية تجعله محط الأنظار في عالم تحضير الطعام.

بفضل سعتها الكبيرة التي تصل إلى 6.5 لتر، يعد هذا الجهاز خيارًا ممتازًا لتحضير الوجبات الكبيرة للعائلة والأصدقاء. كما يأتي مع طبقة غير لاصقة سهلة التنظيف ومتوفر بعدة ألوان.

يأتي Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L مع تصميم نافذة شفافة مكونة من ثلاث طبقات عازلة حراريًا تمكنك من مراقبة عملية الطهي بسهولة وفي الوقت الفعلي. لا حاجة لسحب سلة الهواء الساخنة للتحقق من الطعام، فأنت تشاهد وجبة شهية تنضج أمام عينيك.

يتميز بحجم مثالي يبلغ 4 لترات مع إمكانية طهي الطعام لـ 1-5 أشخاص يوميًا، مقترنًا بشبكة مخصصة تجعل استخدام مساحة الطهي أكثر كفاءة. طهي لعدد أكبر من الأشخاص دون الحاجة إلى مساحة إضافية.

يتمتع بنظام توزيع حراري بزاوية 360 درجة مع قدرة تسخين 1600 وات لتمكين زيادة درجة الحرارة بسرعة و توزيع الحرارة بشكل متوازن داخل الفرن. طهي فعّال يقضي على الدهون الزائدة في الطعام ويحافظ على العصارة والعناصر الغذائية دون الحاجة إلى إضافة الزيت.

يتيح التحكم الدقيق في درجة الحرارة بين 40°C و 200°C تحقيق العديد من الوظائف مثل التخمير والتجميد والخبز للفواكه والخضروات واللحوم. يجمع بين وظائف مختلفة للأجهزة المنزلية مثل الفرن وجهاز تجفيف الفواكه وآلة الزبادي.

يمكنك ضبط المواعيد بـ 24 ساعة مسبقًا لتستمتع بوجبات صحية في الصباح بغض النظر عن مدى انشغالك. كما يدعم التحكم الصوتي بواسطة Google Assistant لتشغيل الجهاز بسهولة.

يأتي بطبقة غير لاصقة مزدوجة تجعله سهل التنظيف ومقاومًا للبلى. وبفضل حجمه الصغير، يمكن تخزينه بسهولة دون احتلال مساحة كبيرة في المطبخ.

في خطوة جديدة مبتكرة تعزز تجربة التنظيف المنزلي، قدمت شاومي جهاز الروبوت الكهربائي Xiaomi Robot Vacuum E10 الذي يعتبر خبيرًا في تنظيف الأرضيات. يجمع الجهاز بين القوة والذكاء لتوفير تجربة تنظيف فعالة ومستدامة.