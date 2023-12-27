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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الملتقى العربي تحقق أرباحا ببيع حصتها في المتحدة للاستثمارات بـ 35.5 مليون جنيه

تداولات البورصة
تداولات البورصة

أعلنت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، عن بيع كامل مساهمتها في شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها باعت 1.22 مليون سهم والتي تمثل كامل مساهمتها في المتحدة للاستثمارات، بسعر 31.8 جنيه للسهم بإجمالي قيمة 38.8 مليون جنيه.

وأضافت أنها بذلك حققت أرباح تخارج بلغت نحو 35.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، صافي ربح بلغ 87.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 121.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر إلى 834.12 مليون جنيه، مقابل 470.51 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم له.

 

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