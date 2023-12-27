عاجل
القصة كاملة..أزمة جديدة في الإسماعيلي بسبب دييجو فرناندو
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الكوبي عن ممارسات الاحتلال: إهانة للإنسانية جمعاء

الرئيس الكوبي ميجيل
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

أدان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة هي "إهانة للإنسانية جمعاء"، واصفا تصرفاتها بأنها "إرهابية".

txt

عقب رفض الاحتلال التأشير لموظفيها.. الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل جبن أخلاقي

txt

فلسطين: إسرائيل تواصل شن حرب الإبادة الجماعية مُتجاهلة مجلس الأمن

وكتب الرئيس الكوبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، الأربعاء: إن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء".

وتابع - في منشوره - "إلى متى سيستمر الإفلات من العقاب .. وإلى متى سيستمر الإفلات من العقاب على جرائم القتل؟ .. كوبا التي لن تكون أبدا من بين غير المبالين، وتواصل رفع صوتها دفاعا عن فلسطين".

مواد متعلقة

أمريكا سلمت إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن أسلحة ومعدات منذ بداية حرب غزة

قتله الاحتلال إسرائيل في سوريا.. من هو راضي موسوي؟

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تسعى لدفع غزة في حضن مصر (فيديو)

إسرائيل لم تحرز أي انتصار في غزة .. دبلوماسي سابق يوضح
الجريدة الورقية