إنطلاق عمل القوافل التعليمية المجانية بدمنهور وأبو حمص

إنطلقت اليوم الأربعاء القوافل التعليمية المجانية فى المراجعات النهائية للشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي والتى بدأت فعالياتها أعتباراً من صباح اليوم بمركزي دمنهور وأبو حمص وتستمر حتى ٢٩ ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،وبالتعاون والتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم ،و الشباب والرياضة بالبحيرة.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن القوافل التعليمية قد شهدت إقبالاً متزايداً منذ الصباح الباكر من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي للإستفادة من القافلة التعليمية المجانية التى تضم نخبة من أفضل معلمي وزارة التربية والتعليم والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمي البرامج التعليمية لتقديم خدمة تعليمية مجانية فى المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية بالبحيرة ، وتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الأمتحانية وتدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي تم إعدادها وتهيئتهم على أجواء الإمتحانات وذلك وسط بيئة تعليمية مناسبة وجوء أكاديمي راقي، مشيراً إلى أنه تم إعداد وتجهيز المجمع الثقافى بدمنهور ومركز شباب مدينة أبو حمص كمقرات لإلقاء المحاضرات.

وبدأت منذ الصباح الباكر فعاليات اليوم الأول من عمل القافلة وتم تهيئة الأجواء المناسبة لتمكين جميع الطلاب من الاستفادة القصوى من القافلة ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عليها ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية حيث أنها تضم نخبة متميزة من المتخصصين و الخبراء والمستشارين الذين يقومون بشرح ومراجعة الدروس للطلبة .

وناشدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جميع الطلبة والطالبات بضرورة الاستفادة من هذا المشروع القومى ، مع ضرورة الالتزام والتحلى بالانضباط والهدوء والجدية داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات ، لتحقيق الإستفادة والنتائج المرجوة من عمل القوافل التعليمية.