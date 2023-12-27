"المشورة المتكاملة في تنظيم الأسرة " دورة تدريبية للكوادر التمريضية بسوهاج

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن مديرية الشئون الصحية نظمت دورة تدريبية على أعمال المشورة المتكاملة في تنظيم الأسرة للكوادر التمريضية بعيادات تنظيم الأسرة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار الحرص على تدريب جميع الأطقم الطبية والفنية بعيادات تنظيم الأسرة لتقديم خدمات طبية متميزة للمنتفعات وضمن الخطة التدريبية الخاصة بالمديرية لتدريب جميع الكوادر الطبية بالإدارات المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم .

وأضاف وكيل الوزارة، أن الإدارات التي شاركت بالتدريب هي سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا وذلك بهدف تدريب الأطقم التمريضية بتلك العيادات على تقديم المشورة المتكاملة للمنتفعات المترددات عليها وتوعيتهم الصحية وشرح للوسائل والمساعدة في اختيار ما يناسب المنتفعة من وسائل.

وأكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، أن المشورة لها أهمية كبيرة في تنظيم الأسرة حيث أنها تساعد المنتفعة في إختيار الوسيلة الأنسب لها للاستخدام .

ومن جانبها عرفت الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة المشورة على أنها حوار تفاعلي منظم بين مقدم الخدمة من ناحية والمنتفعة من ناحية أخرى ويقوم من خلالها مقدم الخدمه بتوجيه ودعم متلقية الخدمة نحو تلبية احتياجاتها المعرفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مضيفة أنه تم تدريب 20 كادر تمريضي من خلال هذه الدورة على تلك الأعمال.

جدير بالذكر أن تلك الفاعليات تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في مواجهه المشكلة السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمجتمع وضمن جهود وزارة الصحة المصرية وقطاع السكان بها لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمترددات على عيادات تنظيم الأسرة.