سعر الذهب يعاود الانخفاض بعد القفزة الجنونية|ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن

عادت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر2023، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، بقيمة 30 جنيهًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 3300 جنيهًا مقابل 3350 جنيها عند سعر الإغلاق أمس، بعد أن شهد سوق الذهب قفزات كبيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري .

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

ارتفاع الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع عودة التداولات بعد عطلة عيد الميلاد لترتفع أسعار الذهب بالرغم من أحجام التداول الضعيفة وتخرج من نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر، وذلك في ظل التوقعات بخفض الفائدة بشكل مبكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2061 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى اليوم عند 2065 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولار للأونصة.

مكاسب الذهب

شهد الذهب سلسلة من المكاسب بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقلص نمو الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة خلال عام 2024.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.

وتأتي يأتي هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.

عمل هذا على دعم أسعار الذهب بشكل كبير نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.

احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.

بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته منذ 5 أشهر نهاية الأسبوع الماضي، ليستكمل انخفاض اليوم بنسبة 0.1% الأمر الذي يزيد من دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار.