سعر جرام الذهب في السعودية.. اكثر ما يبحث عنه السعوديون اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا متأثرًا بالحروب والتضخم.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد استقرت أسعار الذهب اليوم، نتيجة للتداول الضعيف والتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 في المائة إلى 2078.20 دولار للأوقية.

ونستعرض في السطور التالية متوسط سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالعملة الوطنية السعودية "الريال السعودي" بجانب قيمته بالدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية 2023/12/27

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 249.18 ريالا.. و 66.45 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 228.42 ريالا.. و 60.91 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 218.03 ريالا.. و 58.14 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 186.89 ريالا.. و 49.84 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 145.36 ريالا.. و 38.76 دولار.

اسعار أوقية الذهب 7,731 ريال.. 2,062 دولار.

اسعار جنيه الذهب 1,740 ريال.. 464.06 دولار.

اسعار كيلو الذهب 248,596 ريال.. 66,292 دولار.

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام سعر 274.10 ريالا.. 73.09 دولار.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في السعودية اليوم والتي تم ذكرها قد تتغير على مدار اليوم سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما أنها تختلف داخل محال الصاغة وفق مصنعية كل تاجر ذهب.