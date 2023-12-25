البحث عن ملجأ .. "ذعر تام" فى السودان مع تحرك القوات شبه العسكرية جنوبًا

“قوات الدعم السريع نهبت كل شيء.. السيارات والشاحنات والجرارات” ،هذا ما قاله أحد سكان إحدى قرى ولاية الجزيرة، رفض الكشف عن هويته، خوفاً من انتقام القوات شبه العسكرية أثناء توغلها جنوبًا في البلاد.

يحبس القرويون في الجزيرة أنفاسهم في كل مرة يسمعون فيها هدير محرك سيارة أو دراجة نارية، فهم خائفون للغاية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية المخيفة.

وقال أحد سكان إن يوم السبت طرق بابي سبعة أشخاص مسلحين ببنادق آلية ويرتدون زي الجيش الجمهوري الاشتراكي"، رافضا الكشف عن لقبه لأسباب أمنية.

وأضاف أحد سكان الحصاحيصا، وهي بلدة تقع على بعد 50 كيلومتراً شمال عاصمة الجزيرة، ود مدني، إنهم سألوه عن السيارة المتوقفة في مرآب منزله قبل أن يأخذوها وأسلحتهم موجهة نحونا.

البحث عن ملجأ:

أجبرت الحرب الدموية التي دارت بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية لقوات الدعم السريع في الخرطوم على مدى الأشهر الثمانية الماضية، نصف مليون شخص على البحث عن ملجأ جنوبا، في هذه الولاية الزراعية التي كانت حتى وقت قريب بمنأى عن العنف.

لكن في الآونة الأخيرة، تتقدم القوات شبه العسكرية، التي تسيطر على معظم العاصمة، على طول الطريق السريع الذي يربط العاصمة بد مدني، وتستولي على قرية تلو الأخرى وتروع سكانها.

وفي 15 ديسمبر، هاجموا ود مدني، مما أجبر أكثر من 300 ألف شخص على الفرار مرة أخرى، داخل ولاية الجزيرة ولكن أيضًا باتجاه ولايتي سنار والقضارف المجاورتين، وفقًا للأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت القوات شبه العسكرية انحدارها بلا هوادة نحو الجنوب.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنه تم رصدهم السبت على مسافة "15 كلم شمال سنار" و140 كلم جنوب ود مدني.

أسواق منهوبة وإطلاق نار عشوائي:

ذكر شهود آخرون أن “طائرات الجيش قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع شمال المدينة، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان”، الورقة الرابحة في الجو: فهو الجيش الوحيد الذي يمتلك طائرات مقاتلة.

ومن ناحية أخرى، يفضل الجيش الجمهوري الاشتراكي بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو القوات المتنقلة المتمركزة على شاحنات صغيرة.

أينما ذهبن، تخشى النساء والفتيات من التعرض "للعنف الجنسي، وهو تهديد متكرر" في السودان، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية.

وفي سوق الحصاحيصا، كانت أبواب الأكشاك مفتوحة والبضائع التي لم يكن اللصوص مهتمين بها منتشرة على الأرض، بحسب ما لاحظ صحافي في وكالة فرانس برس.

وتساءل "هل جاءت قوات الدعم السريع لقتالنا نحن المواطنين أم جاءت لقتال الجيش؟" وسأل عمر حسين (42 عاما) وكالة فرانس برس، حيث تعرضت متاجر ومركبات تابعة لعائلته للنهب أو التدمير.

وفي سوق أخرى، في تمبول، في منتصف الطريق بين الخرطوم وود مدني، هاجمت القوات شبه العسكرية السوق وأطلقت النار بشكل عشوائي، حسبما أفاد شهود.

- تفتيش كل غرفة" - وفقاً للأمم المتحدة، لقي 12 ألف شخص حتفهم نتيجة للصراع، وهو رقم من المؤكد أنه تم التقليل من شأنه إلى حد كبير نظراً لمدى عزل مساحات كاملة من البلاد عن بقية العالم.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إن النزوح أدى أيضا إلى نزوح 7.1 مليون شخص، بينهم 1.5 مليون في الدول المجاورة.

واصفًا إياها بأنها "أكبر أزمة نزوح في العالم".

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقه" إزاء تصاعد العنف في السودان، فيما "أدان بشدة" الهجمات ضد المدنيين واتساع نطاق الصراع "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين".

ومنذ بداية الحرب، اتهم المعسكران المتنافسان بعضهما البعض بمهاجمة المدنيين.

لذلك، تقول رباب، التي أخفت أيضاً لقبها، عندما "أطلقت القوات شبه العسكرية الرصاص أمام المنزل قبل دخوله، شعرنا جميعاً بالذعر".

وقالت لوكالة فرانس برس "لم يغادروا إلا بعد تفتيش كل غرفة".

الطيب، أحد سكان قرية قريبة من الحصاحيصا، تفاجأ عندما وجهت له القوات شبه العسكرية "سؤالا غريبا: يريدون أن يعرفوا كيف حصلت على المال لبناء منزلي الذي ورثته عن والدي والذي بني قبل 35 عاما.

وهي إجابة، على أي حال، لن تهم المقاتلين كثيراً، وقال شهود لوكالة فرانس برس إن ثمانية أشخاص قتلوا يوم السبت برصاص قوات الدعم السريع في قرية أرتاضوا لأنهم عارضوا أعمال النهب.