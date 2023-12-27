عاجل.. أمطار غزيرة تصل إلى رعدية على المحافظات والأرصاد تٌحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (مطروح، الضبعة، سيدى عبدالرحمن، العلمين) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة وتصل لرعدية على بلاسكندرية على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار في المحافظات

وأضافت الهيئة، أن الأمطار تتقدم إلى المناطق الداخلية مساءًا لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح والغربية والشرقية والمنوفية، وعلى الإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الممطرة حتى غدًا الخميس.

الطقس مائل للبرودة نهارًا

وذكرت، الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الانحاء حتى الاثنين المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 21

بنها الصغرى 16 والعظمى 21

طنطا الصغرى 15 والعظمى 21

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23

قنا الصغرى 12 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25

أسوان الصغرى 13 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25