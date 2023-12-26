أمطار على أنحاء الجمهورية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ الأربعاء، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 23 الصغرى 15

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 15

جنوب سيناء:- العظمى 27 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 23 الصغرى 12

جنوب الصعيد:- العظمى 25 الصغرى 14