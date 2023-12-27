أجمل الأدعية لتطهيراللسان

هناك العديد من الأدعية لتطهير اللسان من كل آفاته، حيث يجاهد المسلم نفسه من أجل حفظ لسانه وعدم الوقوع في آفات اللسان، ويثبت نفسه من خلال اللجوء إلى الله بالأدعية، منها: اللهم اهدِنا، ثم اهدِنا، ثم اهدِنا، وتُب علينا وأمسِك ألسنتنا وطهّرها من الغيبة، والنميمة، وباطل القول. -اللهمّ تُب علينا من الغيبة، والنميمة، وطهّر ألسنتنا من ذكر الناس.

اللهمّ تُب علينا، واغفر لنا زلّاتنا، وطهّر ألسنتنا مما تتلفّظ به، وما يغضبك منّا يا رب، واحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة واجعلها رطبةً بذكرك. -اللهمّ طهّر ألسِنتنا، و كلامنا من العيوب، اللهمّ إني استودعتك لساني فلا تجعله يغتاب مسلماً، أو ينطق كذباً، ولا قولاً أندم عليه يوم ألقاك.

- ربِّ اجعل كتابي في عليّين، واحفظ لساني عن العالمين، اللهمّ اجعل ألسِنتنا عامرةً بذكرك، اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة، والنميمة، والسبّ، والشتم، وسيّء الأقوال. -اللهمّ حرّم على لساني الغيبة، والنميمة، و كلّ ما يغضبك، اللهمّ طهّر قلبي من الحسد، والحقد، والغِلّ، وطهّر قلوب خلقك، وأبعد عني شرَّهم.

-اللهمّ انزع من قلوبنا الرياء، والسمعة، والغيبة، والنميمة، والكُره والبُغض، والحسد، واحفظ ألسِنتنا عن الأذى والكلام الذميم. -اللهمّ احفظ لساني من الغيبة، والنميمة، اللهمّ ردّني إليك ردّاً جميلاً. -اللهمّ اجعلنا ممن يحفظون ألسِنَتَهم قبل أن ينجرفوا إلي مستنقعات الغيبة، والنميمة، والبُهتان، وأكل لحوم البشر، اللهمّ اجعلنا ممن يقولون خيراً.