وكيل صحة أسيوط يطمئن على تقديم الخدمات الطبية بمستشفى منفلوط

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة اسيوط، جولة تفقدية لمستشفى منفلوط للصحة الإنجابية، بمشاركة مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على المنشآت الصحية والعمل على توفير خدمة طبية مميزة لكافة المرضى والمترددين على المنشآت الصحية.



وضمت الحملة المفاجئة عدد من مديرى الادارات الفنية بديوان مديرية الصحة والسكان حيث ترأس الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حملة مكبرة من الرقابة الداخلية والتفتيش الفنى ومكافحة العدوى والمكتب الفنى، والمتابعة والطوارئ للمرور على مستشفى منفلوط الصحة الإنجابية، لمتابعة إنتظام سير العمل، وتقييم الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

شارك في الحملة التي ترأسها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ودكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية والحوكمة ودكتور مصطفي محمود مدير إدارة الطوارئ ودكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة ودكتورة لمياء احمد مدير إدارة مكافحة العدوي ودكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية ودكتورة مي الشرقاوي نائب مدير شئون مقدمي الخدمة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ومن المكتب الفني دكتورة عفاف نجاح ودكتور محمد عرفة.



وبدأ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جولته بمستشفى الصحة الإنجابية بمركز منفلوط بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والعناية والمعامل والمبتسرين والأطفال والأقسام الداخلية بالمستشفى والعمليات ، وخلال جولته ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى تطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وقام وكيل وزارة الصحة، ومرافقوه بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بها، وإرتداءهم للواقيات الشخصية، والإطمئنان على جميع المرضى وعمل لقاء مفتوح للمناقشة مع المرضى ومرافقيهم للاستماع لمقترحاتهم وشكواهم ومتطلباتهم.



ووجه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، رسالة لكافة الأطباء أى طبيب مكلف بنوبتجيه فى المستشفى وغير متواجد وثبت تواجدة بعيادته الخاصه سيتم إغلاقها وتشميعها فورا، حياة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون أو الاستهتار بها .

وبدأت الجولة أعمالها تمام الساعه الحادية عشر مساءاً وانتهت الساعة الواحدة صباحاً وذلك فى إطار المشاركة من اجل توفير رعاية وخدمة صحية متميزة لكل مواطن ومريض وتلاشى أى سلبيات وتوفير كافة الامكانيات التى تساعد فى تقديم خدمة صحية على اعلى مستوى.