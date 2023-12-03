هل خضع للتجميل؟.. عمرو دياب يصدم الجمهور بتغير ملامحه والجمهور يشبهه بمحمد رمضان (شاهد)

أثار آخر ظهور للهضبة عمرو دياب ضجة واسعة بين جمهوره ومحبيه، حيث ظهر بملامح شابة وتغير واضح في معالم وجهه، إلى جانب تغيير لون شعره للأصفر الثلجي، أعطاه شكلًا أصغر من سنه الفعلي، ما زاد التساؤلات حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل.

هل خضع عمرو دياب لعملية تجميل؟

وكان آخر ظهور لعمرو دياب برفقة ابنته كنزي في لندن، أثناء حضوره معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، فهو دائمًا ما يحرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

عمرو دياب يصدم الجمهور بتغير ملامحه بأحدث ظهور في لندن: أصغر من بنته كنزي

سرعان ما انهالت تعليقات الجمهور على صور الهضبة مع ابنته كنزي، متسائلين عن سر تغير ملامحه وظهوره بملامح شبابية، وعما إذا كان قد خضع للتجميل مؤخرًا، فكانت أبرز التعليقات: "الراجل ده مبيكبرش ليه، عمرو دياب أصغر من بنته كنزي، هو قلب على محمد رمضان كده ليه، عمرو دياب في ثانية ثانوي".

كما علق آخرون: "عمرو دياب كله حيوية ومش باين عليه السن، عيب على سنك يا حاج،

كنزي عمرو دياب جمعت بين الهضبة ووالدتها زينة عاشور

وشهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب، وعلى رأسهم والدها الهضبة عمرو دياب، ووالدتها زينة عاشور، إلى جانب أشقائها عبد الله، وجنى.

ويدعم المعرض مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وذلك من خلال عرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان حول العالم.

عمرو دياب الفنان العربي الأكثر استماعًا على أنغامي في عام 2023

على صعيد آخر، تصدر الهضبة عمرو دياب للعام الثالث على التوالي، قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، وخاصًة أغنيتي "الحفلة" و "انت الحظ"، وذلك بعدما احتل الصدارة خلال العامين الماضيين كأكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة عالميًا.

آخر حفل للهضبة في دبي

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا في دبي بساحة أرينا، بعد فترة توقف طويلة عن إحياء الحفلات تضامنا مع غزة، والحرب الدامية التي تشنها عليها إسرائيل.

عمرو دياب

"ياقمر" أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب

جدير بالذكر أن أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب كانت أغنية "يا قمر"، التي غناها لأول مرة في أحد الأفراح التي أحياها مؤخرًا، وهي من كلمات مصطفى حدوته، ومن المقرر طرحها على المنصات الموسيقية قريبًا، كما طرح أغنية "ولي إسمي"، التي حققت نجاحًا ضخمًا منذ نزولها حتي الآن.