الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيزو يتمسك بالرحيل عن الزمالك إلى الشباب السعودي

أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو

يفكر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جدياً في عرض الشباب السعودي تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الانتقالات الشتوية القادمة.

txt

كواليس الزمالك.. فتوح يقترب من التجديد وإغلاق ملف إحتراف زيزو

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" زيزو أخطر المقربين منه أن يفكر جديا في خوض تجربة الاحتراف، وأن الشباب متمسك بضمه منذ الانتقالات الماضية، ويميل إلى خوض التجربة خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن اللاعب لن يرحل إلا بالطرق الشرعية من خلال موافقة الزمالك، مؤكداً أن العرض المقدم من إدارة الشباب سيساهم في حل أزمات الزمالك المالية، بجانب التعاقد مع صفقات جديدة.

الجريدة الورقية