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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميمي عبد الرازق يشيد بأجويرو : لاعب ملتزم ومؤدب للغاية

ميمي عبدالرزاق
ميمي عبدالرزاق

أشاد ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق للداخلية بإمكانيات عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب الفريق.

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وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أجويرو حبيبي وابني، ومن اللاعبين المحترمين، هو لاعب كرة جيد، ومجتهد".
وأضاف: "أجويرو كان مميزًا في المباريات التي شارك بها معي في فريق الداخلية.. كان مؤدب جدًا، وملتزم جدًا، ولا يعترض على مشاركاته في المباريات".
وتابع: "بشأن إهدار ركلة الجزاء أمام مودرن فيوتشر، أي لاعب يخطئ، وربنا اسمه الغفور الرحيم، وأقول لمسئولي الداخلية إنه يجب احتواء اللاعب".
وأتم عبد الرحمن عاطف أجويرو تصريحاته قائلًا: "لا يمكن دبح اللاعب مع أي موقف يخطئ به، لذا يجب احتواء اللاعب في فريق الداخلية.

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