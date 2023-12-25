ميمي شكيب.. أسرار في حياة "صائدة الرجال" ونهاية مأساوية هزت الرأي العام

عرفت النجمة الراحلة ميمي شكيب بأدوارها المميزة التي جسدت فيها المرأة الأرستقراطية والدلوعة صائدة الرجال، لتحظى على إعجاب المشاهدين بشخصيتها القوية والجادة، على الرغم من المعاناة التي عاشتها طوال حياتها واختتمت بنهاية مأساوية سببت صدمة لجمهورها.

ظن جمهور أمينة شكيب الشهيرة بـ ميمي شكيب أن هذا الصمود والقوة التي كانت تظهر عليها أمام الشاشات التليفزيونية هو مجرد تمثيل ليس له علاقة بشخصيتها الحقيقية، إلا إن كان لديها نصيب من هذا الصمود في حياتها على أرض الواقع، فتحملت الكثير من الصعاب على أيد أسرتها الارستقراطية التي كانت تعيش دائمًا في قيود ونظام محدد.

النجمة ميمي شكيب

ميمي شكيب وإصابتها بالشلل

وفي أول قارب، قفزت ميمي شكيب إليه، ظنًا منها النجاة والتحرر، فتزوجت من ابن شقيقة إسماعيل باشا صدقى، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وكان هناك فارق في العمر كبير بينهما، فعمره لا يقل عن الخامسة والثلاثين عامًا، وهي فتاة صغيرة صاحبة الثالثة عشرة عامًا فقط.

وسرعان ما انصدمت ميمي شكيب بالواقع المرير من تلك الزيجة، فوجدت نفسها فى سجن أكبر، خاصة بعد أن تزوج عليها واحدة أخرى، ففي إحدى التصريحات السابقة، كشفت عن إصابتها بالشلل المؤقت بسبب تلك الزيجة التي تركت أثرًا مؤذيًا على أنفسها قائلة: "وبعد ثلاثة شهور من زواجي "الموفق" هذا كان الزوج قد تزوج بآخري وولي الأدبار، وتركني وحدي أنتظر مجيئ ابني حتى تعرضت إلى الإصابة بالشلل المؤقت".

إلا أن طبعها الصامد وشخصيتها القوية جعلتها تستغل هذه الأحداث المأسوية في تثقيف نفسها، موضحة: "رأيت نفسي وحيدة يحيط بي فراغ مقيت، فلم أجد شيئًا يقضي علي مللي سوي الكتب، فبدأت ألتهم الروايات الفرنسية التهامًا وعرفت عن طريق هذه الروايات أن هناك مسرحًا، وأن هناك سينما، وأن هناك فن التمثيل".

ميمي شكيب وقرار التمثيل

وعن أخذ قرار التمثيل قالت: "كان انفجاري ذات يوم من عام 1932 عندما قررت أن أشتغل بالتمثيل، وساعدني علي اتخاذ هذا القرار تعرفي بالمرحوم الأستاذ "عمر وصفي"، فقد لمس في نواحي خاصة قال أنها تصلح للتمثيل وكنت ذات مثل عليا".

وتابعت: "كنت أشعر أنه إذا مثلت يجب أن أقبل الأدوار الأولي، وقد كان، فقد كونت فرقة تمثيلية خاصة بي، وعمل معي فيها زكي رستم وأحمد علام، من أساطين التمثيل، وكانت الروايات التي أقدمها من نوع الدراما، وكنت موفقة في أداء هذه الأدوار".

ميمي شكيب وانضمامها لفرقة نجيب الريحاني

وشاركت ميمي شكيب بفرقة نجيب الريحاني، حيث اقتنع بموهبتها، قدمت العديد من المسرحيات قبل أن تبدأ مشوارها السينمائي.

الفنانة الراحلة ميمي شكيب

أبرز أفلام ميمي شكيب

وقدمت مايزيد عن 150 فيلم سينمائي، أبرزهم: البنات شربات، الحموات الفاتنات، حبيب الروح، احنا التلامذة، مذكرات تلميذة، شباب مجنون جدًا، إنت اللي قتلت بابايا، عريس الهنا، ابن ذوات، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، إسماعيل ياسين طرزان.

ميمي شكيب تلملم جروحها وتتزوج من سراج منير

ولم تغلق ميمي شكيب الباب على قلبها ومشاعرها، فاستطاعت أن تتخطى الأحداث المريرة التي مرت بها من تجربتها السابقة وتتزوج من الفنان سراج منير عام 1942م، بعد محاولات فاشلة من الأسرتين لمنع إتمام زواجهم، واختاراها لتكون صديقة دربة لفترة دامت 15 عام، حتى فارق الحياة في 1957م.

أفلام جمعت بين ميمي شكيب وسراج منير

من أشهر الأفلام التى جمعت بين ميمي شكيب وسراج منير: الحل الأخير، وبيومى أفندى، ونشالة هانم، وابن ذوات، وكلمة الحق، ابن الشعب، وهو الفيلم الذى تحول إلى حقيقة، حيث جسدت فيه ميمى دور ابنة أحد الباشوات تحب شابًا فقيرًا جسد دوره سراج منير ولكنهما يفشلان فى الزواج بسبب رفض والدها لتلك الزيجة، نظرًا لفارق المستوى الاجتماعي، فيكافح الشاب الفقير ويجتهد، حتى يصبح محاميًا معروفًا ويتزوج حبيبته مع نهاية الفيلم.

ميمي شكيب وقصة حبسها الشهيرة

اتهمت الفنانة ميمى شكيب التي عرف عنها حب السهرات والمجتمعات وجلسات المشاهير بزعامة شبكة لتسهيل أعمال الدعارة وإدارة منزلها في أعمال منافية للآداب، كان من أعضائها ثمانية فنانات أخريات منهن زيزى مصطفى وآمال رمزى، ناهد شريف وميمى جمال وكريمة الشريف، سهير توفيق وسامية شكرى، وأخريات من خارج الوسط الفني، وقبض عليهن في قضية عرفت بقضية الرقيق الأبيض الكبرى التي اهتز لها الرأى العام عام 1974.

وقضت ميمى شكيب ستة أشهر في الحبس الاحتياطي أصيبت خلالها بالاحتباس في الصوت نتيجة انهيارها وكثرة بكائها، وخرجت من السجن حيث حكم لها بالبراءة لكن كانت قد أصيبت بالاكتئاب الشديد ثم الشلل النصفى بعد أن نفد ما تملك من المال.

نهاية مأسوية لحياة ميمي شكيب

وفي مايو 1983 صدم جمهور النجمة ميمي شكيب بخبر إلقاءها من شرفة منزلها بوسط العاصمة لتثير الشكوك والتساؤلات حول هذا الحادث الغامض، والذي قيد ضد مجهول، لترحل عن عالمنا بعمر ناهز 71 عام.