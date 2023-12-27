الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يكشف عن شرطه لرحيل ديانج

أليو ديانج
أليو ديانج

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لفريق قطر القطري، يرغب في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العرض من المنتظر وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى مدرب الفريق القطري يريد تعويض العراقي بشار رسن لاعب الفريق، الذي يقترب من الرحيل".

وأضاف أمير هشام: "حال وصول عرض مناسب من الناحية المادية، هناك اتجاه داخل الأهلي سيتم الموافقة على العرض، ولن يقل العرض بنسبة كبيرة عن قيمة حمدي فتحي لاعب الفريق السابق".

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