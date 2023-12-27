الأهلي يكشف عن شرطه لرحيل ديانج

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لفريق قطر القطري، يرغب في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العرض من المنتظر وصوله خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يسعى مدرب الفريق القطري يريد تعويض العراقي بشار رسن لاعب الفريق، الذي يقترب من الرحيل".

وأضاف أمير هشام: "حال وصول عرض مناسب من الناحية المادية، هناك اتجاه داخل الأهلي سيتم الموافقة على العرض، ولن يقل العرض بنسبة كبيرة عن قيمة حمدي فتحي لاعب الفريق السابق".