قناة الكأس.. أليو ديانج على أبواب الدوري القطري

يحظى الدولي المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإهتمام كبير من أحد أندية الدوري القطري.

وأكدت قناة “الكأس” القطرية اليوم الثلاثاء أن أليو ديانج مرشح للإنتقال إلى أحد أندية الدوري القطري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير، دون أن تعلن هوية هذا النادي.

ويعد أليو ديانج أحد الركائز في خط وسط الأهلي منذ إنضمامه عام 2019 قادماً من فريق مولودية الجزائر.

وشارك ديانج خلال المواسك الماضية في 203 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات سجل خلالها 7 أهداف.

ويعد النجم المالي البالغ من العمر 26 عاماً أحد العناصر المهمة في تشكيلة منتخب مالي، بعدما شارك معه بشكل أساسي في النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.