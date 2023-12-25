زيادة المعاشات.. أحداث سارة تنتظر المواطنين في 2024

ينتظر المواطنين مع بداية عام 2024، العديد من الأحداث السارة بشأن المرتبات وزيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور، وإضافة المواليد، ومنحة العمالة غير المنتظمة، والخدمات الأخرى المقدمة من الحكومة.

يبحث المواطنين في الفترة الحالية، عن موعد صرف زيادة المعاشات، وإضافة المواليد على بطاقات التموين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وغيرها من الخدمات.

وترصد "بوابة الوفد" أبرز الأحداث التي ينتظرها المواطن في عام 2024

1- صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستحقين المستفيدين من قرار الزيادة، وهم أصحاب معاش 1105 جنيهات «الحد الأدنى» وأصحاب معاش 8720 جنيهًا «الحد الأقصى»، يوم الاثنين الموافق 1 يناير المُقبل 2024.

صرف المعاشات

2- يجرى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مطلع العام الجديد، ومن المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل.

3- تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات، وجرى تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، لتبدأ من 21 في الشهر حتى 28.

4- تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.

صرف المعاشات

5- يحصل الموظفون في القطاع الخاص والحكومي على 121 يومًا إجازة، خلال عام 2024، منها الأعياد والعطلات الرسمية

6- إضافة المواليد على بطاقة التموين، حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني، سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024.