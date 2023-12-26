في بيان رسمي.. اللجنة الأولمبية تعلن إيقاف هشام حطب

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بياناً رسمياً مساء اليوم الثلاثاء أعلنت فيه إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة لحين الإنتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو حتى إنتهاء الدورة الأولمبية الجارية.

وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية على النحو التالي:

" فى ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس/ هشام حطب ، وإعمالاً للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه في البدايه وبدأت الجلسه بعد خروجه لمناقشه مايخصه

- قرر مجلس اداره اللجنه الاولمبيه إيقاف المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.*

- كما تقرر تكليف نائب الرئيس المهندس/ ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة*

واكد مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه ان جميع القرارات تمت بحضور تسع اعضاء حضورياً وثلاثه اعضاء اون لاين بمجموع ١٢ عضو من اصل ١٤ عضو، وتمت اتخاذ القرارات بموافقه جميع الاعضاء الحاضرين ب عدد ١٢ عضو ".

