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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يمطر شباك إتحاد جدة بخماسية مثيرة في كلاسيكو دوري روشن

النصر
النصر

سحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النصر نظيره فريق إتحاد جدة بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي. 

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وأفتتح التسجيل في المباراة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 14 ، ليرد النصر بهدف التعادل سريعا بأقدامه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

ثم أدرك تاليسكا الهدف الثاني للقلعة الصفراء في الدقيقة 38 ، ليتعادل العميد مع بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51 بهدف بتوقيع حمدالله..

وواصل النصر عروضه القوية ونجح في التقدم للمرة الثانية في المباراة بهدف رونالدو الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 68 .

وأحرز ساديو ماني الهدف الرابع والخامس للعالمي في الدقيقتين 75 ، 82  ، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بخماسية مقابل هدفين. 
 

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة 43 في المركز الثاني بجدول الترتيب دوري روشن السعودي وذلك خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما يتجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس. 

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