الأبراج الأكثر حظا خلال عام 2024 (فيديو)

كشفت بسنت يوسف، خبيرة التاروت، عن الأبراج الأكثر حظا خلال عام 2024 الذي يبدأ خلال أيام.

برج الجدي والدلو، سيكونان الأكثر حظا خلال عام 2024

وقالت بسنت يوسف، خلال حوارها ببرنامج “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين،أن برج الجدي والدلو، سيكونان الأكثر حظا خلال عام 2024، إضافة إلى أن برج السرطان من أكثر الأبراج الذي سيحقق نتائج إيجابية على المستوى العاطفي.

وأضافت خبيرة التاروت أن برج الأسد متجه نحو المجد بنجاح باهر والتكنولوجيا لها دور في نجاحه، كما أن لديه سفر عليه أن يكون جاهزا له.

وتابعت خبيرة التاروت، أن برج العذراء سيكون لديه دعم مادي ومعنوي وتقدم مهني، كما أنه سيكون لديه حرية مالية وترقية أو جائزة بشكل مفاجئ.

يأتي في الترتيب الثاني من الأبراج الأثني عشر، برج الثور، وهو برج ترابي مثل العذراء والجدي يبدأ من 20 أبريل حتي 20 مايو، ويبحث مواليد هذا البرج عن أبرز التوقعات والتنبؤات خلال العام الجديد، ولذلك نستعرض لكم توقعات الثور وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح على الصعيد المالي والعاطفي والصحي.

برج الثور على الصعيد المالي

كشفت خبيرة الأبراج ماجي فرح، أن برج الثور واحد من أكثر الأبراج حظًا في عام 2024، فهو عام البدايات الجديدة واتخاذ القرارات والنجاحات والحظوظ العالية في كل المجالات، في مجال العمل تبتسم الأفلاك لمواليد هذا البرج خاصة في يناير ومايو ويونيو، وفي شهر أبريل ستتحقق أمنية ورغبة دفينة كانت تسعي إليها منذ وقت كبير، ستباشر في عمل أو مشروع مصيري في حياتك، وبعد هؤلاء الأشهر ستواصل في تحقيق الأهداف والاتفاقات المهمة في العمل، فأنت مقبل على سنة من الازدهار تدفعك إلى مرتبة أعلى اجتماعية ومهنية ومالية.

ستكون هناك بعض التغييرات الغير متوقعة والمفاجئة، وهناك فرص في استثمار أو شراء عقار، ومن يعملون في مجال الأزياء والموضة والتجميل سيسطع نجمك على أثر عملية إبداعية تُقدم عليها كما تحظى بترقية معينة إذا كنت تعمل في مجال إداري، خلال الفترة الماضية شهد مواليد برج الثور فترات من الهدم وهذا العام سيكون عام البناء وكأنهم أمام ولادة جديدة تغير حياتهم، وستطور مهاراتك العملية.

ولكن أحذر من شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024، وذلك بسبب عراقيل وتجنب اخذ القرارات خلال هذه الفترة.

برج الثور على الصعيد العاطفي

هناك انقلابات كبيرة في العاطفة لبرج الثور خلال هذا العام، حيث مر الثور هذا الأعوام الماضية بفترات انفصال كسرت قلبه، و2024 ستكون سنة المغامرات وسيجذبك شخص يوافق مزاجك، وإذا كنت في مرحلة الخطوبة فأن الزواج قد يتأخر، وتشير الأفلاك إلى نمط جديد في العلاقة الغرامية.

مع بداية السنة وخاصة في شهر مايو، سيشعر مواليد برج الثور بالارتياح وسيدخل في رحلة حاسمة من أخذ القرارات التي تتعلق بالعاطفة، وشهر أبريل سيكون مفترق طريق في حياتهم العاطفية ويكون لقاءً أو رحيلًا، وبداية من شهري يونيو وسبتمبر سيدخل الثور في علاقات جديد سواء صداقة أو حب.

ووفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح، خلال فصل الخريف سيكون هناك تطورات وتغييرات فيجب على مواليد الثور التروي واعتماد الحوار والنقاش الهادئ وعدم التسرع في أخذ القرارات، وربما يكون لديك خبر صادم في أواخر السنة، كما أن مواليد الميزان يلعب دورًا في قضية شخصية وتتوصل إلى سلام مع أحد مواليد العقرب، تُعجب بأحد مواليد الحوت ويكون لأحد مواليد الجدي تأثير على قرار يخصك.

برج الثور على الصعيد الصحي

في 25 مارس و2 أكتوبر سيكون هناك خسوف في منزلك السادس أي يعني على الصعيد الصحي، وتحذرك خبيرة الأبراج من الانتباه والاهتمام لعافيتك وعدم الاستهتار إذا شعرت بأي وعكة.