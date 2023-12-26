الشوط الأول .. النصر يتقدم على الاتحاد في قمة الدوري السعودي

تفوق فريق النصر على نظيره اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.





تقدم حمدالله بالنتيجة للاتحاد عند الدقيقة 14 ، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو للنصر عند الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 38 منح تاليسكا التقدم لفريق النصر ، لتنتهي مجريات الشوط بتفوق نصراوي.



ويخوض فريق النصر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.



فيما جاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة ..

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.