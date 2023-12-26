الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشوط الأول .. النصر يتقدم على الاتحاد في قمة الدوري السعودي

النصر والاتحاد
النصر والاتحاد

تفوق فريق النصر على نظيره اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.
 

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تقدم حمدالله بالنتيجة للاتحاد عند الدقيقة 14 ، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو للنصر عند الدقيقة 19 من ركلة جزاء.
وعند الدقيقة 38 منح تاليسكا التقدم لفريق النصر ، لتنتهي مجريات الشوط بتفوق نصراوي.

ويخوض فريق النصر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.
الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

فيما جاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.
الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.
خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة ..

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم.
فيما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

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