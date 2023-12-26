بعد مفاجأة إعدام صباح السالم الصباح.. مي العيدان تورط نفسها مع الأسرة الحاكمة بتصريح جريء

أعربت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن فخرها الشديد بقانون دولتها الكويت، بعد قرار محكمة جنايات الكويت بإعدام صباح السالم الصباح أحد شيوخ الأسرة الحاكمة، بتهمة قتل صديقه عبد العزيز الزعتري، مشيرة إلى أنه لا يعلو أحد فوق القانون.

الإعلامية الكويتية مي العيدان

مي العيدان بعد الحكم بإعدام صباح السالم الصباح: من قتل يقتل الكل سواء أمام القانون

ونشرت العيدان صورة صباح السالم الصباح عبر حسابها الشخصي بموقه تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "في زمن مشعل الحزم والعزم لافرق بين شيخ ومواطن . . ومن قتل يقتل الكل سواء أمام القانون".

مي العيدان عبر انستجرام

إعدام الشيخ صباح السالم الصباح يهز الكويت

واحتل اسم صباح السالم الصباح أحد شيوخ الأسرة الحاكمة، قائمة الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل، وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي بعد قرار محكمة الجنايات في الكويت بإعدامه شنقًا، بتهمة قتل صديقه عبدالعزيز الزعتري.

وتعود أحداث الجريمة المروعة التي راح ضحيتها عبد العزيز الزعتري على يد صباح السالم الصباح، إلى شهر أبريل الماضي، حينما أقدم شخص في منطقة القرين بمحافظة مبارك الكبير، على إطلاق اثنتي عشرة رصاصة على المجني عليه، أمام منزله حتى سقط ميتًا.

صباح السالم الصباح وعبد العزيز الزعتري

أسرار خفية وراء قتل عبد العزيز الزعتري على يد صباح السالم الصباح

وقد كان القاتل الصباح حينها متخفيًا تحت خوذة حماية، وأطلق الرصاص على المجني عليه وهو يستقل سيارة جيب باللون الأسود أمام باب بيته وأمام والدته، وبعدما نفذ جريمة القتل لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، ولكن سرعان ما تمكنت قوات الشرطة الكويتية لاحقًا من القبض عليه وتقديمه للقضاء لتتم محاكمته بجلسة علنية حضرها أهل الفقيد وعائلته.

بيان وزارة الداخلية الكويتية بشأن مقتل عبد العزيز الزعتري

وبدورها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية في ذلك الوقت بيانًا رسميًا تضمن الآتي: "قطاع الأمن الجنائي وبعد تكثيف البحث والتحري يتمكن من ضبط المشتبه فيه، والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتمت إحالته لجهات الاختصاص".

عبد العزيز الزعتري

وحسبما أفادت الصحف الكويتية، قدم الشيخ صَباح سَالم السّلمان الصّباح عددًا من التقارير الطبية والمرضية والمستندات التي تؤكد معاناته من مرض عصبي وهو انفصام في الشخصية حيث لا يمكنه السيطرة على نفسه في بعض الحالات.

كما اعترف حينها بإنه قد تصدر عنه بعض التصرفات الخارجة عن إرادته، وقد خضع لعدة جلسات علاجية في المستشفيات والمصحات النفسية في الكويت.

صباح السالم الصباح وعبد العزيز الزعتري

وقد ذكر أنه تم إيقافه في سجن الكويت المركزي لمدة 21 يوماً قبل البدء بمحاكمته.

من هو صباح السالم الصباح؟

جدير بالذكر أن الشيخ صَباح سَالم السّلمان الصّباح هو أحد أبناء عائلة الصباح المشهورة في الكويت، من مواليد التسعينات، ويعمل كرائد في الشرطة الكويتية بوزارة الداخلية الكويتية.

اللاعب عبد العزيز الزعتري

من هو عبد العزيز الزعتري؟

أما الضحية عبد العزيز الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، كما أنه ممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.