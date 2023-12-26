مساعد Copilot AI من Microsoft يصل إلى نظام Android

أفضل أداة Copilot من Microsoft، وهي عبارة عن برنامج chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي للشركة والذي يمكنه القيام بكل شيء بدءًا من مساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية وحتى صياغة رسالة بريد إلكتروني تسويقية، قد شقت طريقها إلى الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android. يمكن أيضًا استخدام Copilot، المدعوم بأحدث طرازات OpenAI GPT-4 وDALL-E 3، لإنشاء صور من أوصاف وطلبات نصية بسيطة. التطبيق متاح على للتنزيل ولا يتطلب حساب Microsoft لتسجيل الدخول.

كان طرح إصدار الهاتف المحمول من برنامج Copilot من Microsoft (المعروف سابقًا باسم Bing Chat) هادئًا - مع القليل من الضجة وعدم وجود إعلانات رسمية، على عكس ما رأيناه مع إصدار Bing Chat على الأجهزة المحمولة. تم إصدار تطبيق Copilot الجديد في وقت سابق من هذا الشهر وتم رصده في البداية بواسطة Neowin عندما لاحظه مستخدمو X في متجر Play. لا يزال برنامج Copilot غير متاح على نظام التشغيل iOS، ولم تقدم الشركة بعد أي وعود بشأن تاريخ الإصدار.

من المنطقي أن يكون برنامج Copilot قد شق طريقه إلى الأجهزة المحمولة (أو على الأقل على Android للبدء). أضافت خطوة Microsoft السابقة لجلب Copilot إلى نظام التشغيل Windows 10، بعد إطلاقه على Edge ومنتجات Microsoft 365 وWindows 11، مليار جهاز إضافي مؤهل لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى وجهة نظر Microsoft غير المكتملة بشأن التوسع. يتزامن هذا مع التحديثات الأخيرة التي أجرتها الشركة على برنامج Copilot والتي تتضمن إمكانية تلخيص الفيديو وميزة إنشاء الأغاني.