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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجلس أبو ظبي: تذاكر نهائي السوبر المصري لا تزال مطروحة

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن استمرار طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، المقرر إقامتها بعد غد الخميس بين الأهلي ومودرن فيوتشر بملعب محمد بن زايد.

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وأكد المجلس أن تذاكر المباراة لا تزال متوفرة بكافة فئاتها عن طريق الحجز الإلكتروني لمن يرغب في حضور المباراة من الجماهير.

الأهلي ينهي إستعداداته لنهائي السوبر المصري

على جانب آخر اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وبدأ مران الفريق الأحمر بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها للاعبين بعض الأمور الخططية ، كما طالبهم بالتركيز في المباراة القادمة أمام فيوتشر،  مشددًا على أنها من المواجهات الصعبة، وعليهم بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

ثم أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة.

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