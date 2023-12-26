"أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي" ندوة تنظمها كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط

تُنظم اللجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط ندوة تحت عنوان "أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث علوم الرياضة" صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 27 ديسمبر الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في قاعة المناقشات بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط

وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال علوم الرياضة. وتأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في مختلف المجالات العلمية والعملية

وسيقدم المحاضرون في الندوة الدكتور جمال بدر، عميد معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي بجامعة أسيوط، سيقدم محاضرة بعنوان “الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف على الرسائل العلمية” والدكتور عماد الدين شعبان علي، أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس اللجنة الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، سيقدم محاضرة بعنوان “المعايير الأخلاقية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي” والدكتور محمد رفعت عبد الحليم، عضو هيئة التدريس بقسم القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، سيقدم محاضرة بعنوان "القوانين المنظمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي".

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي ويتولى الدكتور عماد سمير محمود، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، الإشراف العام على الندوة، بينما يشغل الدكتور أحمد خضري محمد، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط، منصب مقرر الندوة ورئيس اللجنة الفرعية.

تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أحدث التطورات التكنولوجية التي تسهم في تحسين الأداء وتحليل البيانات في مجال الرياضة. إلا أن استخدام هذه التطبيقات يثير العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية التي يجب أخذها في الاعتبار.

تشمل هذه القضايا أمور مثل تتبع اللاعبين وجمع البيانات الشخصية، وسرية البيانات، والتحليل واستخدام البيانات المحصلة، والتأثير على سلامة اللاعبين وخصوصيتهم. لذا، يجب أن يتم توضيح معايير وأدلة أخلاقية دقيقة لاستخدام هذه التطبيقات في بحوث علوم الرياضة.

سيتم في هذه الندوة الحديث عن التحديات الأخلاقية التي تثار بسبب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها. سيتم النقاش حول مفهوم الخصوصية وحقوق المشاركين في البحوث، وضوابط وأطر التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وأهمية توفير إذن المشاركة والشفافية في جمع البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة أهمية تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والنزاهة في البحوث التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ينبغي أن تعتمد هذه البحوث على أسس قوية وموضوعية وتكون قائمة على المجتمع والمشاركين في البحث.

يشارك في هذه الندوة باحثون وأكاديميون وطلاب من مختلف التخصصات ذات الصلة. ستكون الفرصة متاحة للجمهور لطرح الأسئلة والمشاركة في النقاش حول هذا الموضوع المهم.

تعد هذه الندوة فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الأخلاقيات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث علوم الرياضة، وتشجيع الأبحاث المستدامة والنزيهة التي تحترم حقوق المشاركين وتحقق مصلحة المجتمع.