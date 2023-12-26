جامعة أسيوط تنظم مجموعة من الأعمال الفنية للمشاركة في مسابقة إبداع الـ12

قام قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بتنظيم مجموعة من الأعمال الفنية والاستعدادات للمشاركة في فاعليات مسابقة إبداع الثاني عشر. تعتبر هذه المسابقة فرصة مهمة للطلاب للتعبير عن إبداعهم وتطوير مهاراتهم في الفنون التشكيلية.

تحظى فعاليات المسابقة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. كما تشرف على المسابقة الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

تم تنفيذ الأعمال الفنية وإعدادها بإشراف محمد جمعة، مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط وشيرى وجدى رئيس قسم الفنون التشكيلية بالجامعة وقد تم التركيز في هذه الأعمال على موضوعات متعددة ومتنوعة، تتناول قضايا اجتماعية وثقافية مهمة. يهدف المشاركون إلى التعبير عن آرائهم ومشاعرهم من خلال الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي.

يعكس إقامة مسابقة إبداع الثاني عشر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة رؤية الجامعة في تشجيع الابتكار وتنمية مواهب الطلاب في المجال الفني. كما تعتبر المسابقة فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين من مختلف الجامعات في مصر.

من المتوقع أن تحظى هذه المسابقة بمشاركة واسعة من طلاب الفنون التشكيلية في جميع كليات الجامعة. سيتم عرض الأعمال الفنية في معرض خاص يتم تنظيمه في الحرم الجامعي، حيث سيتمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزوار من الاستمتاع والتعرف على المواهب الشابة والأفكار الإبداعية للطلاب.

فرصة الاشتراك في مسابقة إبداع الثاني عشر تعتبر فرصة هامة للطلاب للتعبير عن أنفسهم وتسليط الضوء على مواهبهم في مجال الفنون التشكيلية. إلى جانب ذلك، تساهم المسابقة في تعزيز التفاعل الثقافي والاجتماعي بين الطلاب وتطوير مهاراتهم الفنية.

جانب من التجهيزات والأعمال

جانب من التجهيزات والأعمال

جانب من التجهيزات والأعمال

جانب من التجهيزات والأعمال