استاذ علاقات دولية: قرارات الأمم المتحدة بـ"وقف إطلاق النار" لا يعول عليها

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقفها، موضحًا أن قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا يعول عليها.

قرارات الأمم المتحدة

وشددت على أن الفلسطينيين يواجهون أزمة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي، وأزمة سياسية بسبب ضعف الدبلوماسية العالمية، وجاء ذلك في حوار هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز".

وأشارت إلى أن الشعوب العالمية تتضامن مع القضية الفلسطينية، وأن بعض الدول تظهر مرونة في مواقفها السياسية، خاصة مصر التي لعبت دورا مهما في وقف إطلاق النار، متحدثًا عن تأثير الأزمة الفلسطينية على السياسة الأمريكية، قائلة إن الرئيس جو بايدن قد يخسر شعبيته وثقته بسبب دعمه المطلق لإسرائيل، وأن هناك حراكا سياسيا لسحب الثقة منه في الكونغرس.

ونوهت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، بأن من الواضح في الأراضي الفلسطينية ينذر بمزيد من الأزمات المتتالية وليس فقط على مستوى الأمني وايضًا على المستوى السياسي، موضحًا أن هذا ابرز الرسائل التي تناولتها وزارة الخارجية واللقاء اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأدرني.

وشددت على أن التنسيق في هذا الإطار من قبل وزارة الخارجية المصرية يأتي على كافة المسارات انطلقًا من الثوابت المصرية في إدارة الملف وليس فقط منذ بداية 7 أكتوبر وطوفان الأقصى، موضحًا أن تداعيات المتتالية للهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي وخلق جبهات جديدة واضطرابات في الممرات البحرية "البحر الأحمر".

وأوضحت أنه حاليًا يتم تكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في محاولة للوصول لصياغات يبنى عليها هدنة مقبلة، بشكل خاص مع تزايد الخسائر لدى كلا الطرفين، كما أن هناك الأمر أكبر من أن يكون إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.