الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حاكم نيجيريا يتعهد بالعدالة بعد هجمات دامية أودت بحياة أكثر من 100 شخص

نيجيريا
نيجيريا

في نيجيريا، وبعد يوم واحد من سلسلة من الهجمات على القرى أودت بحياة أكثر من 100 شخص، أكد حاكم ولاية بلاتو كاليب موتوانغ أن الجناة سيقدمون إلى العدالة.

txt

نيجيريا.. إنهاء حياة 16 شخصاً في هجوم وسط البلاد

txt

الرئيس تينوبو الحالى في نيجيريا يحتفل بالرئيس السابق محمد بخاري

وأعرب عن استيائه من أن الموسم المخصص للسلام والضحك والفرح في مجتمعات الولاية تشوبه أعمال الأشرار.

 قال حاكم الولاية، إن من المحزن أننا فقدنا خلال اليومين الماضيين أشخاصا أبرياء نتيجة للهجمات المستمرة في أجزاء من مناطق الحكومة المحلية في مانغو وبوكوس في الواقع ، فإن ذكائي الخاص يضعها في ما لا يقل عن 50 شخصا اسمحوا لي أن أقول كفى. لا يمكننا مواصلة هذه الهجمات العبثية والغبية وغير المبررة. إنه أمر لا داعي له على الإطلاق».

وامتدت الهجمات، التي بدأت في منطقة بوكوس، إلى منطقة باركين لادي المجاورة، حيث عثر على 30 قتيلا، وفقا للرئيس المحلي دانجوما داكيل.

لسنوات، احتدمت المنافسة المريرة بين الرعاة المتنقلين والمزارعين المستقرين على الموارد الطبيعية في وسط وشمال غرب نيجيريا، حيث اتهم الأخير الأول بنهب أراضيهم بماشيتهم.

وقد أدى العنف المتقطع، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ والانفجار الديموغرافي في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 215 مليون نسمة، إلى أزمة أمنية خطيرة، مع هجمات من قبل قطاع الطرق المدججين بالسلاح وأعمال انتقامية لا نهاية لها بين المجتمعات، فضلا عن أزمة إنسانية.

وانتقد المحافظ الأجهزة الأمنية لاستراتيجيتها الرجعية بدلا من التدابير الاستباقية.

أضاف عبد السلام أبو بكر، قائد الجيش النيجيري، "لن يهدأ لنا بال حتى نقدم المذنبين عن هذه الأعمال الغادرة إلى العدالة. وستبدأ عمليات التطهير، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، على الفور".

وسلط المحافظ الضوء على عدم وجود اعتقالات ومحاكمات كعامل مساهم في الأزمة المستمرة ، مشيرا إلى أن بعض مواطني الولايات يشعرون بأن مهاجميهم محميون.

وقد جعل الرئيس النيجيري الجديد بولا أحمد تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو/أيار الماضي، مكافحة انعدام الأمن إحدى أولويات ولايته.


 

 

مواد متعلقة

نيجيريا.. إنهاء حياة 16 شخصاً في هجوم وسط البلاد

الرئيس تينوبو الحالى في نيجيريا يحتفل بالرئيس السابق محمد بخاري

هجوم في جنوب نيجيريا نتج عنه 6 قتلى واختطاف 2 كوريين جنوبيين

نيجيريا ..معاقبة من يقفون وراء غارة الطائرات بدون طيار

نيجيريا تحمل 1st الخام في مصفاة دانغوت الجديدة الضخمة

نيجيريا.. الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد" في حادثة الطائرة

نيجيريا تواجه الكاميرون اليوم لتحديد منافس مصر بنهائي بطولة أفريقيا لناشئات الطائرة

نيجيريا: مقتل 85 مدنيا بغارة جوية عن طريق الخطأ
الجريدة الورقية