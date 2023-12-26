حاكم نيجيريا يتعهد بالعدالة بعد هجمات دامية أودت بحياة أكثر من 100 شخص

في نيجيريا، وبعد يوم واحد من سلسلة من الهجمات على القرى أودت بحياة أكثر من 100 شخص، أكد حاكم ولاية بلاتو كاليب موتوانغ أن الجناة سيقدمون إلى العدالة.

وأعرب عن استيائه من أن الموسم المخصص للسلام والضحك والفرح في مجتمعات الولاية تشوبه أعمال الأشرار.

قال حاكم الولاية، إن من المحزن أننا فقدنا خلال اليومين الماضيين أشخاصا أبرياء نتيجة للهجمات المستمرة في أجزاء من مناطق الحكومة المحلية في مانغو وبوكوس في الواقع ، فإن ذكائي الخاص يضعها في ما لا يقل عن 50 شخصا اسمحوا لي أن أقول كفى. لا يمكننا مواصلة هذه الهجمات العبثية والغبية وغير المبررة. إنه أمر لا داعي له على الإطلاق».

وامتدت الهجمات، التي بدأت في منطقة بوكوس، إلى منطقة باركين لادي المجاورة، حيث عثر على 30 قتيلا، وفقا للرئيس المحلي دانجوما داكيل.

لسنوات، احتدمت المنافسة المريرة بين الرعاة المتنقلين والمزارعين المستقرين على الموارد الطبيعية في وسط وشمال غرب نيجيريا، حيث اتهم الأخير الأول بنهب أراضيهم بماشيتهم.

وقد أدى العنف المتقطع، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ والانفجار الديموغرافي في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 215 مليون نسمة، إلى أزمة أمنية خطيرة، مع هجمات من قبل قطاع الطرق المدججين بالسلاح وأعمال انتقامية لا نهاية لها بين المجتمعات، فضلا عن أزمة إنسانية.

وانتقد المحافظ الأجهزة الأمنية لاستراتيجيتها الرجعية بدلا من التدابير الاستباقية.

أضاف عبد السلام أبو بكر، قائد الجيش النيجيري، "لن يهدأ لنا بال حتى نقدم المذنبين عن هذه الأعمال الغادرة إلى العدالة. وستبدأ عمليات التطهير، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، على الفور".

وسلط المحافظ الضوء على عدم وجود اعتقالات ومحاكمات كعامل مساهم في الأزمة المستمرة ، مشيرا إلى أن بعض مواطني الولايات يشعرون بأن مهاجميهم محميون.

وقد جعل الرئيس النيجيري الجديد بولا أحمد تينوبو، الذي تولى منصبه في مايو/أيار الماضي، مكافحة انعدام الأمن إحدى أولويات ولايته.



