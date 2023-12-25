نيجيريا.. إنهاء حياة 16 شخصاً في هجوم وسط البلاد

قال مسؤول عسكري في نيجيريا، إن مسلحين أنهوا حياة ما لا يقل عن 16 شخصاً في هجوم على قرية بوسط نيجيريا.

وأضاف الكابتن أويا جيمس لوكالة فرانس برس: "وقعت انتفاضة بعد الحادث لكن الوضع أصبح تحت السيطرة".

ووقع الهجوم في قرية موشو بولاية بلاتو، وهي منطقة تعاني من التوترات الدينية والعرقية منذ عدة سنوات.

وأوضح ماركوس أمورودو، أحد سكان القرية: "كنا نائمين ليلاً عندما سمعنا فجأة طلقات نارية مدوية، كنا خائفين لأننا لم نتوقع أي هجمات".

وأضاف أن "الناس اختبأوا لكن المهاجمين أسروا العديد منا، فقتل البعض وأصيب آخرون".

وأدان حاكم الولاية كاليب موتفانج الهجوم ووصفه بأنه "همجي ووحشي وغير مبرر".

وانتشرت عناصر أمنية وعسكرية بعد الهجوم لمراقبة المنطقة ومنع الإخلال بالنظام العام.

وقال جيانج بيري المتحدث باسم الحاكم "ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء".

وفي نيجيريا، اضطر الأشخاص الذين يعيشون في شمال البلاد إلى الفرار من منازلهم.

قتل أربعة جنود نيجيريين ومدنيان وخطف موظفان كوريان جنوبيان على يد مسلحين نصبوا لهم كمينا في جنوب نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة يوم الأربعاء.

وقع الهجوم صباح الثلاثاء على طريق في ولاية ريفرز، وحالات الخطف للحصول على فدية شائعة في نيجيريا، حيث تستهدف الجماعات الإجرامية الأجانب أحيانا، لا سيما أولئك الذين يعملون في المناجم ومواقع البناء البعيدة عن المناطق الحضرية.

قال مسؤول كبير في شرطة الولاية لوكالة فرانس برس، إن "نصب المهاجمون كمينا لقافلة من المركبات تقل اثنين من عمال دايو في حوالي الساعة 9:30 صباحا. قتل أربعة جنود كانوا يرافقون الكوريين وسائقيهم المدنيين في الهجوم".

وأضاف الضابط الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه أن "المسلحين خطفوا الكوريين أيضا قبل أن يلوذوا بالفرار" وأخذوا معهم أسلحة الجنود.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز غريس إيرينج كوكو الهجوم، نحن نحقق في الأمر وسنقدم تفاصيل في وقت لاحق".

واتصلت وكالة فرانس برس بالجيش وشركة ديو على الفور للتعليق على الهجوم.

تعمل العديد من الشركات الآسيوية ، ولا سيما الصينية والكورية الجنوبية ، في نيجيريا ، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ، حيث تشارك في مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية.