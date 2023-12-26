افتتاح معرض للأعمال الطلابية والأسر المنتجة بجامعة طنطا

افتتح اليوم الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الأعمال الطلابية والأسر المنتجة، وذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها جامعة طنطا اليوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج "حاضنات الفائقين" لتوزيع أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوي الهمم " الإعاقة البصرية " بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.



أشاد الحضور بجودة المنتجات المعروضة من الطلاب التي شملت أعمال يدوية وحلى وإكسسوارات، وملابس، ومنتجات غذائية بمشاركة طلاب من كليات الطب، والصيدلة، والتجارة، والتربية النوعية، وقامت الجامعة والجمعية الشرعية بشراء كافة المنتجات المعروضة من الطلاب تشجيعا لهم.

جاء ذلك بحضور مصطفى اسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية، وصلاح عبدالرحمن صقر مدير منطقة وسط الدلتا بنك ناصر، وأحمد الاعصر مدير جمعية الاورمان بالغربية، واحمد عبد العاطى مدير بنك ناصر فرع طنطا، وريهام السواح مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات المشاركة .