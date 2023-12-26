صبحي: مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة قادرة على استضافة البطولات الكبرى

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، والتي تستمر منافساتها حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

شهد الافتتاح عرض لمنتخب السلة للكراسى المتحركة وذلك بحضور الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الإتحاد العربي، وعبد الله شلبي الأمين العام للإتحاد العربي، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الإتحاد العربي، ومحمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، بالإضافة إلى عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.

وخلال افتتاح البطولة، قال وزير الشباب والرياضة ": مرحبا بكل الوفود العربية والدول الأشقاء، أرحب بهم فى بلدهم الثانى مصر، وكل الرياضيين كل التحية والتقدير، بسم الله أعلن افتتاح البطولة العربية ".

أشار وزير الرياضة إلي حرص الدولة المصرية دائماً على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحها، لافتاً سعيها من خلال هذه البطولة إلى تعزيز العلاقات الرياضية بين الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المنتخبات المشاركة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة، قادرة على استضافة البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاحها، وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي.

ويلتقى اليوم منتخب مصر مع نظيره الإماراتي في أولى مباريات البطولة على ان يلتقى مع الكويت غدا وتونس بعد غد الخميس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال بالاضافة إلى ليبيا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير.