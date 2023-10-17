نظم قسم التخطيط والمشروعات التابع لإدارة ابو تشت التعليمية شمال محافظة قنا، ندوة بعنوان لا للتنمر بمدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية تحت رعاية الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، حاضرها محمود علي رئيس قسم التخطيط والمشروعات واحمد ضمراني مسؤول التخطيط بمشاركة عشرات التلاميذ وحسين ابوالحمد مدير المدرسة والاخصائيين الاجتماعيين ومعلمي المدرسة.

تناولت الندوة مفهوم التنمر وأوضح محمود علي ان التنمر شكل من أشكال العنف والاساءة والايذاء الذي يكون موجها من شخص أو مجموعه من الأشخاص الي شخص آخر او مجموعه من الأشخاص الاقل قوة سواء بدنيا او نفسيا وقد يكون عن طريق الاعتداء البدني او التحرش الفعلي وغيرها من الأساليب العنيفة.

وأضاف ان الأشخاص المتنمرين يتبعون ساسية التخويف والترهيب والتهديد وقد يمارس التنمر في أكثر من مكان كالمدرسة او العمل او غيرها من الأماكن المختلفة كما تناول احمد ضمراني شرح اقسام التنمر وانواعه وآثاره.