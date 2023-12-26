الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيوكاسل يسقط بثلاثية أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

نوتينجهام
نوتينجهام

تلقى نيوكاسل يونايتد خسارة من نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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تقدم ألكسندر إيزاك بالهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة من ركلة جزاء، بينما تعادل كريس وود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

وعاد وود ليسجل هدفين في الدقائق 53، و60 من عمر الشوط الثاني من المباراة، والتي شهدت إثارة كبيرة.

جاء فوز نوتينجهام على نيوكاسل بعد أيام قليلة من تولي المدرب البرتغالي نونو سانتو مهمة قيادة النادي فنيًا، عقب إقالته من تدريب اتحاد جدة خلال الشهرين الماضيين.

بهذا الفوز، برتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 17 في المركز الـ 16، بينما يتجمد رصيد نيوكاسل عن النقطة 29 في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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