خبير السكان: 10 ألف لاجئ في 2023.. (السوادن وأوكرانيا وغزة السبب)

أكد أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، أن عام 2023 كان عام صعب وشديدة الصعوبة في بعض المرات بالنسبة للجانب الإنساني، موضحًا أنه عام صعب بالنسبة لعمليات النزوح واللجوء.

120 مليون لاجئ ونازح على مستوى العالم

وأوضح "زهري"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، انه مع بداية عام 2023 كان عدد اللاجئين على مستوى العالم 110 مليون وهو رقم كبير جدًا، إلا أن هذه الرقم وصل في نهاية العام لـ120 مليون لاجئ ونازح على مستوى العالم، منوهًا بانه أُضيف لأعداد النازحين واللاجئين في عام 2023 فقط ما يقارب الـ10 مليون شخص.

وأضاف أن وبحسب الأحداث في السودان وصل عدد النازحين من السودان عام 2023 لـ7 مليون مواطن سوداني بينهم 6 مليون نزحوا داخل السودان بينما مليون خرجوا من السودان إلى مصر ودول الجوار، بالإضافة لجمهورية الكونغو التي تشهد نزوح ما يقارب الـ450 ألف مشرد بسبب الحروب بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي.

وتابع: "عام 2023 انتهى بكارثة إنسانية في غزة وتسببت في تشريد ونزوح 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ الفلسطينيين “الأونروا”، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية مع نفاد مخزونات المياه والوقود والنزوح يفوق قدراتنا الاستيعابية.

وحذرت الأونروا، من كارثة بيئية وشيكة في قطاع غزة، مضيفة: “لا مكان آمن في غزة وغالبية منشآت الوكالة تعرضت لإصابات مباشرة”.

وأكدت أن الأمل الوحيد في فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات وعلى إسرائيل السماح بذلك، مشيرة إلى أن 13 موظفا بالوكالة قتلوا جراء الغارات على غزة.

الصحة العالمية تحذر من وفاة 2000 مصاب

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان إن إجبار إسرائيل أكثر من 2000 مريض من 22 مستشفى في شمال غزة للانتقال إلى الجنوب ترقى إلى حكم الإعدام.