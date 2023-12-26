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أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.

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المتحدث باسم فتح: بن غفير غير راضي عن دمار غزة..يريد أكثر (فيديو)

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نتنياهو يتعهد بالمزيد من القصف في غزة مع ارتفاع عدد القتلى

وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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