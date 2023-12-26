المتحدث باسم فتح: بن غفير غير راضي عن دمار غزة..يريد أكثر (فيديو)

أكد عبدالفتاح الدولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأشد تطرفًا، مشددًا على بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي صاحب النداءات المتواصلة بضرورة الإجهاز على الشعب الفلسطيني من أجل قيام إسرائيل الكبرى، وهو أشد الداعمين للعدوان على قطاع غزة والضفة والقدس وكل ما هو فلسطيني.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي المستمر 80 يوم واستشهاد أكثر من 20 ألف قتيل وتدمير قطاع غزة لا يرضي بن غفير، موضحًا أن الأهداف الإسرائيلي المعلنة لم تتحقق ولم يتم النهاية والتخلص من حماس والمقاومة والسلطة الفلسطينية.

حركة فتح

وأضاف أن بن غفير لا يريد أن تغير في الخطة العسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تغير في شكل العدوان على قطاع غزة من عدوان بري شامل إلى اقتطاع جزء من قطاع غزة تحت مسمى مناطق عازلة وأمنة وهو إعادة احتلال لأراضي القطاع.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن التهجير هو الهدف الأهم الذي لم يكن معلن وتم الكشف عنه أثناء العداون لم يتحقق حتى هذه اللحظة، رغم تحريك والضغط على الشعب الفلسطيني من أجل النزوح إلى جنوب القطاع.

شدد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عبدالفتاح دولة، الولايات المتحدة على ضرورة أن تتبنى موقفا سياسيا حقيقيا لوقف العدوان ولفتح مسار سياسي حقيقي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وأن تقبل الطرح الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف بأجندة زمنية واضحة.

وقال المتحدث، في مداخلة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، الثلاثاء، "إن الولايات المتحدة لا تزال تدعم مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك فشلت المفاوضات الأخيرة ويتم فتح مسارات جانبية والبحث عن حلول مجتزئة دون وجود طرف فلسطيني أو ممثل شرعي فلسطيني على أية طاولة".

وأضاف: "أن الأهداف المعلنة وغير المعلنة التي يتحدث عنها نتنياهو في الفترة الأخيرة لا تهدف إلا إطالة عمر وجوده في الحكم عبر تبني تلك المواقف المتطرفة وتلبية أهداف اليمين المتطرف الذي لا يريد قيام دولة فلسطينية ورفضه لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل شرعي لقيام الدولة".