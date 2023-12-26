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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بث مباشر .. ديربي الكرة السعودية بين الاتحاد والنصر في الدوري

الاتحاد والنصر
الاتحاد والنصر

في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ، مواجهة الجولة 17 من دوري روشن للمحترفين بين فريقي الاتحاد والنصر.
 

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ويخوض فريق النصر لقاء الليلة وفي رصيده 40 نقطة، محتلاً وصافة ترتيب المنافسات من 17 لقاء ،وبفارق 10 نقاط عن فريق الهلال المتصدر بـ50 نقطة.
ويأتي فريق الاتحاد في الترتيب السادس بجدول منافسات الدوري السعودي بواقع 28 نقطة.

بنزيما ورونالدو وجهًا لوجه ..

ويشهد اليوم المواجهة الأولى لكريم بنزيما ضد زميله السابق كريستيانو رونالدو، حيث يقود النجم الفرنسي كتيبة النمور بينما يقود النجم البرتغالي فريق العالمي في كلاسيكو سعودي وقمة كروية خاصة من العيار الثقيل تحمل تاريخًا من الصراع والندية بين الفريقين.

ونجح البرتغالي رونالدو في تقدم موسم رائع مع النصر قاد من خلال الفريق للتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد حصد 40 نقطة، وسجل النجم البرتغالي 17 هدفًا يتربع بهم على صدارة جدول ترتيب الهدافين.

على الجانب الأخر لم يقدم بنزيما المستوى المأمول حيث حيث سجل 9 أهداف بقميص النمور، بينما يعيش الفريق فترة سيئة حيث يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسر في 5 مباريات.

يمكنكم مشاهدة اللقاء من خلال الضغط هنا ..

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